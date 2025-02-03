Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:05, 3 февраля 2025Мир

Журналист пула Белого дома все перепутал и «назначил» спецпредставителя по Украине

Журналист Белого дома заявил о назначении Уиткоффа спецпредставителем по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Журналист пула Белого дома Джарретт Реншоу перепутал сообщения и «назначил» специального посланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа спецпосланником по России и Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, Реншоу опубликовал сообщение в своем аккаунте социальной сети Х о том, что Трамп выразил намерение «положить конец конфликту России и Украины». Однако он удалил публикацию, заявив, что это была ошибка.

«Я удалил этот пост, я случайно перепутал сообщения. Приношу свои извинения», — написал он.

Ранее стало известно, что спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог приедет в страну в середине февраля. Как утверждается, Келлог должен был приехать на Украину в начале января, но отложил поездку из-за необходимости согласовать предложения для переговоров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные захватили новейшие снаряды для танков Leopard. Как они выглядят и на что способны?

      Трамп заявил о раздававшем деньги Украине Байдене

      Великобритания отказалась выбирать между США и Евросоюзом

      На Украине задержали пытавшихся пронести взрывчатку в полицию

      Экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо показала видео с переодеванием в нижнее белье

      США выйдут из СПЧ ООН и прекратят финансирование БАПОР

      США захотели получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь

      В России заявили о переоценившей свои силы и пошедшей вразнос Европе

      Трамп заявил о большом прогрессе по урегулированию на Украине

      Назван неочевидный портящий стильный интерьер в доме предмет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше