Журналист пула Белого дома все перепутал и «назначил» спецпредставителя по Украине

Журналист Белого дома заявил о назначении Уиткоффа спецпредставителем по Украине

Журналист пула Белого дома Джарретт Реншоу перепутал сообщения и «назначил» специального посланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа спецпосланником по России и Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, Реншоу опубликовал сообщение в своем аккаунте социальной сети Х о том, что Трамп выразил намерение «положить конец конфликту России и Украины». Однако он удалил публикацию, заявив, что это была ошибка.

«Я удалил этот пост, я случайно перепутал сообщения. Приношу свои извинения», — написал он.

Ранее стало известно, что спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог приедет в страну в середине февраля. Как утверждается, Келлог должен был приехать на Украину в начале января, но отложил поездку из-за необходимости согласовать предложения для переговоров.

