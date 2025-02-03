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21:42, 3 февраля 2025Мир

Трамп заявил о большом прогрессе по урегулированию на Украине

Трамп заявил о достижении прогресса по урегулированию конфликта России и Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в процессе урегулирования конфликта России и Украины был достигнут большой прогресс. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут. Мы должны остановить эту нелепую войну», — сказал американский лидер журналистам.

Ранее Трамп заявил, что ведет очень серьезное обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине. При этом он заверил, что будет говорить по этому вопросу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Путин заявил, что Москва готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине. Он назвал условия для диалога и уточнил, что он должен основываться на реалиях, складывающихся на данный момент на фронте.

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