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10:33, 3 февраля 2025Спорт

Тренер клуба НХЛ оценил бросок Овечкина

Тренер «Виннипега» Арниел о броске Овечкина: Это было очень быстро
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» Скотт Арниел оценил бросок российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в очной встрече. Его слова приводит RMNB.

«Этот бросок… Я уже видел его раньше. Это было очень быстро, и, очевидно, [вратарь Коннор] Хеллибайк не успел среагировать на него», — заявил Арниел. Отмечается, что скорость броска россиянина составила 88,8 мили в час (142,9 километра в час).

2 февраля «Вашингтон» уступил «Виннипегу» в овертайме со счетом 4:5. Овечкин забросил шайбу, которая спасла его команду от поражения в основное время и перевела игру в дополнительное время.

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (877) в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги за всю историю. Отставание от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки составляет 17 шайб.

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