Трое россиян похитили мужчину и вымогали у него миллион рублей

В Ессентуках 3 местных жителей похитили мужчину и вымогали у него 1 млн рублей

В Ессентуках задержали троих местных жителей, которые подозреваются в похищении мужчины и вымогательстве у него одного миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ставропольскому краю.

Задержанные — двое мужчин и одна женщина. Они подозреваются по части 3 статьи 126 УК РФ («Похищение человека организованной группой»). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, ЧП произошло днем 4 января. Тогда задержанные приехали к дому знакомого фигурантки. Применяя насилие, они усадили мужчину в автомобиль и вывезли в гараж. Там подозреваемые связали его скотчем, избили, а потом привезли в квартиру и удерживали в течение нескольких дней. При этом женщина требовала от пострадавшего вернуть ей деньги, которые тот якобы у нее занял, и вымогала один миллион 100 тысяч рублей. В какой-то момент потерпевший смог сбежать из квартиры и обратился к правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в избиении и удержании в квартире школьницы.