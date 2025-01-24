В российском регионе задержали подозреваемого в избиении и удержании в квартире школьницы

В Петербурге задержали молодого человека за избиение 16-летней девочки

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в избиении и удержании в квартире школьницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 22 января в полицию поступило сообщение из детского травмпункта, что к ним самостоятельно обратилась 16-летняя девочка с черепно-мозговой травмой, множественными ушибами лица и резаными ранами кисти. После оказания медицинской помощи она была отправлена на амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции установили, что 21 января пострадавшая пришла в гости к знакомому, там она подверглась избиению со стороны друга и его товарища. Также они насильно удерживали ее в квартире. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в избиении 22-летнего мужчину.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в российском регионе издевавшейся над девятилетней девочкой опекунше дали четыре года.