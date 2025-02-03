Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Стэн Вавринка
Сегодня
21:30 (Мск)
Даниил Медведев
Роттердам
Нэшвилл Предаторз
Завтра
03:30 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ — регулярный чемпионат
Андрей Рублёв
Завтра
12:00 (Мск)
Чжан Чжичжэнь
Роттердам
13:21, 3 февраля 2025Спорт

В «Ахмате» рассказали об участии Кадырова в жизни клуба

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: Кадыров нас поддерживает и интересуется делами
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Генеральный директор грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров рассказал об участии главы Чечни Рамзана Кадырова в жизни команды. Его слова передает Odds.ru.

«Рамзан Ахматович — наш главный болельщик, почетный президент. Ничего не изменилось, все нормально», — заявил Айдамиров, добавив, что глава региона поддерживает их и интересуется всеми делами.

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» располагается на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице. На счету команды из Грозного 13 очков в 18 матчах.

Чемпионат России возобновится после зимней паузы 28 февраля. В 19-м туре «Ахмат» дома сыграет против казанского «Рубина». Встреча пройдет 1 марта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раненный при взрыве в ЖК «Алые Паруса» основатель батальона «Арбат» умер в реанимации

      Власти Эстонии призвали запастись настольными играми

      Глава МИД Польши призвал США к достижению мира через силу

      МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать за ВСУ граждан

      На Западе указали на бесполезность новых пакетов помощи Украине

      Супруга Василия Ливанова пожаловалась на ложь о ее муже

      Орбан рассказал об одном качестве Путина

      Беспилотники ВСУ ударили по российскому городу

      В России откроются магазины бренда одежды из Казахстана

      В Москве из-за теплой зимы закрылась горка для тюбинга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше