В Госдуме призвали отменить пенсионную реформу. Там предложили позволить людям самим решать, идти на пенсию или работать дальше

Депутат ГД Новичков предложил отменить или изменить пенсионную реформу в России

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил отменить или изменить в России пенсионную реформу, начавшую действовать в 2019 году. При этом он признал, что предложение радикальное.

По мнению парламентария, оно «идеально подходит для года 80-летия Победы» и позволит вернуться к «нормальному возрасту» выхода на пенсию для мужчин и женщин.

Депутат предложил начать отмену с Дальнего Востока

Новичков уточнил, что реформировать пенсионную систему можно начать с регионов Дальнего Востока и Арктики, «если для всей страны это пока кажется сложным или преждевременным». И постепенно «добраться до центральных регионов страны».

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Парламентарий мотивировал предложение тем, что, по его мнению, «экономика России сейчас динамично развивается и это лучший период, чтобы позволить людям самим решать, идти на пенсию или продолжать работать».

Пенсионный возраст призывали вернуть на прежний уровень

Ранее в январе депутат Московской областной думы Анатолий Никитин выступил с предложением снизить возраст выхода на пенсию до прежних значений — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

«Сегодня много говорят о четырехдневной рабочей неделе. Считаю рациональным не применять данный опыт, но вернуть прежний возраст выхода на пенсию», — заявил он.

Свое предложение он аргументировал тем, что с начала проведения пенсионной реформы в 2019 году в России продолжительность жизни мужчин в среднем сократилась на два года, а женщин — на четыре месяца. Депутат подчеркнул, что в таких условиях следует вернуть прежний возраст выхода на пенсию и повысить размер выплат.

В Госдуме объясняли невозможность вернуть прежний пенсионный возраст

В свою очередь, депутат ГД Светлана Бессараб объясняла, что вернуть пенсионный возраст, который был установлен в России до пенсионной реформы 2018 года, невозможно.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Она указала, что пока не завершился рассчитанный до 2028 года переходный период пенсионной реформы, по которому постепенно увеличивается возраст и требования для выхода на пенсию.

Также Бессараб отметила, что переход на более поздний выход на пенсию вызван объективными причинами — ростом продолжительности жизни человека. По ее словам, это касается не только России, но и всех развитых стран.