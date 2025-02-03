Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:34, 3 февраля 2025Россия

В Госдуме призвали отменить пенсионную реформу. Там предложили позволить людям самим решать, идти на пенсию или работать дальше

Депутат ГД Новичков предложил отменить или изменить пенсионную реформу в России
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил отменить или изменить в России пенсионную реформу, начавшую действовать в 2019 году. При этом он признал, что предложение радикальное.

По мнению парламентария, оно «идеально подходит для года 80-летия Победы» и позволит вернуться к «нормальному возрасту» выхода на пенсию для мужчин и женщин.

Депутат предложил начать отмену с Дальнего Востока

Новичков уточнил, что реформировать пенсионную систему можно начать с регионов Дальнего Востока и Арктики, «если для всей страны это пока кажется сложным или преждевременным». И постепенно «добраться до центральных регионов страны».

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Парламентарий мотивировал предложение тем, что, по его мнению, «экономика России сейчас динамично развивается и это лучший период, чтобы позволить людям самим решать, идти на пенсию или продолжать работать».

Пенсионный возраст призывали вернуть на прежний уровень

Ранее в январе депутат Московской областной думы Анатолий Никитин выступил с предложением снизить возраст выхода на пенсию до прежних значений — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

«Сегодня много говорят о четырехдневной рабочей неделе. Считаю рациональным не применять данный опыт, но вернуть прежний возраст выхода на пенсию», — заявил он.

Материалы по теме:
Социальная пенсия в России в 2025 году: кто имеет право на выплату и каков ее размер после индексации в апреле
Социальная пенсия в России в 2025 году:кто имеет право на выплату и каков ее размер после индексации в апреле
13 января 2025
Доплаты к пенсии после 80 лет в 2025 году: размер, как оформить, кому положены
Доплаты к пенсии после 80 лет в 2025 году:размер, как оформить, кому положены
13 января 2025
Пенсия по потере кормильца в 2025 году: как оформить и получить
Пенсия по потере кормильца в 2025 году:как оформить и получить
17 января 2025

Свое предложение он аргументировал тем, что с начала проведения пенсионной реформы в 2019 году в России продолжительность жизни мужчин в среднем сократилась на два года, а женщин — на четыре месяца. Депутат подчеркнул, что в таких условиях следует вернуть прежний возраст выхода на пенсию и повысить размер выплат.

В Госдуме объясняли невозможность вернуть прежний пенсионный возраст

В свою очередь, депутат ГД Светлана Бессараб объясняла, что вернуть пенсионный возраст, который был установлен в России до пенсионной реформы 2018 года, невозможно.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Она указала, что пока не завершился рассчитанный до 2028 года переходный период пенсионной реформы, по которому постепенно увеличивается возраст и требования для выхода на пенсию.

Также Бессараб отметила, что переход на более поздний выход на пенсию вызван объективными причинами — ростом продолжительности жизни человека. По ее словам, это касается не только России, но и всех развитых стран.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме призвали отменить пенсионную реформу. Там предложили позволить людям самим решать, идти на пенсию или работать дальше

      Мексика направит военных на усиление границы с США

      Авиакомпания бросила ребенка в аэропорту и получила штраф в 1,7 миллиона рублей

      В Госдуме раскритиковали призыв отменить пенсионную реформу

      Трамп приостановил действие пошлин на мексиканские товары

      Раскрыты подробности роскошной свадьбы цыган из Великобритании

      Названо точное количество погибших при авиакатастрофе в США фигуристов

      Школьник получил выговор от отца и сообщил в полицию о хранящихся дома наркотиках

      На Украине ликвидировали лидера «Острых козырьков»

      Уехавший из России комик назвал Comedy Club отвратительной площадкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше