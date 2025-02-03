В МИД России обсудили с ХАМАС освобождение россиянина из плена

Замглавы МИД России Богданов обсудил с ХАМАС освобождение россиянина из плена

Руководство палестинского радикального движения ХАМАС должно выполнить обещание освободить из плена в секторе Газа россиянина Александра Труфанова и других заложников. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с заместителем председателя ХАМАС Мусой Абу-Марзуком, сообщается в заявлении российского дипломатического ведомства на официальном сайте.

«Со стороны России была вновь особо акцентирована необходимость выполнить обещания руководства ХАМАС, которые касаются освобождения из плена в приоритетном порядке россиянина Александра Труфанова и других удерживаемых в секторе Газа заложников», — отмечается в публикации.

Кроме того, в МИД сообщили, что Богданов и Абу-Марзук обсудили реализацию соглашения о прекращении огня в Газе с акцентом на важность наращивания объемов гуманитарной помощи пострадавшему палестинскому населению.

Ранее Абу-Марзук заявил, что Александра Труфанова освободят из плена ХАМАС в ближайшее время. Также он добавил, что судьба уроженца Донбасса Максима Харкина будет решаться на втором этапе сделки с Израилем, но в качестве ответного жеста России движение готово освободить его в приоритетном порядке.