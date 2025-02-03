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13:34, 3 февраля 2025Россия

Власти узнали о происходящем на стримах россиянки Люциферовны и забрали ее 12-летнюю дочь

Mash: У жительницы Кемерова забрали 12-летнюю дочь после пьяных стримов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

У жительницы Кемерова забрали 12-летнюю дочь после того, как полиция узнала о происходящем на ее пьяных стримах в соцсетях. Об этом пишет Mash Siberia в Telegram.

На своих прямых эфирах 48-летняя мать, назвавшаяся Олесей Люциферовной, материлась, обсуждала половую жизнь знакомых, а также, по информации издания, угрожала своему ребенку. Как выяснили органы опеки, женщина зарабатывает только на стримах.

В результате визита к россиянке домой полиция застала ее в состоянии алкогольного опьянения и доставила в отделение, где в отношении женщины составили административный протокол, поставив на учет. Девочку власти поместили в реабилитационный центр. В свою очередь, инспекторы по делам несовершеннолетних решают вопрос о лишении матери родительских прав. Кроме того, за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери ей грозит уголовное дело.

Похожий случай произошел в Канске Красноярского края в ноябре 2024 года. Тогда у местной жительницы после стрима в соцсетях забрали четырехлетнего сына. Как выяснилось, 25-летняя россиянка проживала с двумя сыновьями, старшему из которых семь лет. В день инцидента женщина, находясь с младшим сыном и будучи в пьяном состоянии, начала видеотрансляцию в соцсети. Увидев обстановку в доме блогерши, одна из зрительниц обратилась в полицию.

ЖЗЛ
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