Против угрожавшей дочери на стримах россиянки Люциферовны возбудили дело

СК возбудил дело против жительницы Кемерово, угрожавшей своей дочери на стримах

Власти узнали о происходящем на стримах россиянки Люциферовны и забрали ее 12-летнюю дочь

Начало событий в новости Власти узнали о происходящем на стримах россиянки Люциферовны и забрали ее 12-летнюю дочь

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Кемерово, которая проводила прямые трансляции в состоянии алкогольного опьянения и угрожала своей дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области – Кузбассу.

Женщине вменяют статью 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

В ведомстве отметили, что мать в ходе стримов не только материлась и угрожала 12-летней дочери, но и применяла в отношении нее насилие. Она уже во всем созналась.

В настоящее время дочь стримерши, назвавшейся Олесей Люциферовной, изъята из семьи. Инспекторы по делам несовершеннолетних решают вопрос о лишении матери родительских прав.

