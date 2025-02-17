Против угрожавшей дочери на стримах россиянки Люциферовны возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Кемерово, которая проводила прямые трансляции в состоянии алкогольного опьянения и угрожала своей дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области – Кузбассу.
Женщине вменяют статью 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.
В ведомстве отметили, что мать в ходе стримов не только материлась и угрожала 12-летней дочери, но и применяла в отношении нее насилие. Она уже во всем созналась.
В настоящее время дочь стримерши, назвавшейся Олесей Люциферовной, изъята из семьи. Инспекторы по делам несовершеннолетних решают вопрос о лишении матери родительских прав.