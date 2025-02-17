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10:42, 17 февраля 2025Силовые структуры

Против угрожавшей дочери на стримах россиянки Люциферовны возбудили дело

СК возбудил дело против жительницы Кемерово, угрожавшей своей дочери на стримах
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Власти узнали о происходящем на стримах россиянки Люциферовны и забрали ее 12-летнюю дочь

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Кемерово, которая проводила прямые трансляции в состоянии алкогольного опьянения и угрожала своей дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области – Кузбассу.

Женщине вменяют статью 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

В ведомстве отметили, что мать в ходе стримов не только материлась и угрожала 12-летней дочери, но и применяла в отношении нее насилие. Она уже во всем созналась.

В настоящее время дочь стримерши, назвавшейся Олесей Люциферовной, изъята из семьи. Инспекторы по делам несовершеннолетних решают вопрос о лишении матери родительских прав.

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