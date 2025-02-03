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08:58, 3 февраля 2025Россия

ВСУ попытались атаковать Дагестан

Глава Дагестана Меликов: Над объектами в Каспийске зафиксировали беспилотники
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Утром в понедельник, 3 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Дагестан. Об этом сообщил руководитель региона Сергей Меликов в Telegram-канале.

«Сегодня утром над объектами в Каспийске были зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Принимаются все необходимые меры по их нейтрализации», — написал Меняйло.

По его информации, разрушений и пострадавших в результате попытки атаки пока нет. Глава республики напомнил, что важно доверять официальным источникам информации и не распространять в сети кадры с места событий.

Утром в понедельник, 3 февраля, в Северной Осетии ввели режим опасности удара беспилотников, Кроме того, из-за этого аэропорт Владикавказа ограничил работу и объявил план «Ковер».

В ночь на понедельник, 3 февраля, ВСУ выпустили по шести регионам России 70 беспилотников. Больше всего дронов — 27 — уничтожили над Ростовской областью. Еще 25 беспилотников сбили над Волгоградской областью, 7 — над Астраханской, 5 — над Воронежской, 4 — над Белгородской и 2 над Курской областями.

ЖЗЛ
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