Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:12, 3 февраля 2025Россия

Жительница Суджанского района рассказала о проведенных в подвале месяцах

ТАСС: Эвакуированная жительница Суджанского района провела в подвале полгода
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: АР

Эвакуированная жительница села Николаева-Дарьина Суджанского района Курской области просидела в подвале почти полгода. Россиянка рассказала о проведенных там днях, передает ТАСС.

По ее словам, она спустилась в подвал в первый день вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российский регион — 6 августа 2024 года. Вместе с ней было еще семь человек. Эвакуировать их удалось только в начале 2025-го, когда российские военные взяли населенный пункт под контроль.

«Картошка была. За водой ходили в колодец, напротив моего дома был колодец», — объяснила россиянка, как им удалось выжить.

На сегодняшний день их уже вывезли в Курск. «Мы сначала в Обуховку заехали, там сняли все, что на нас осталось, военные нас одели. Потом в Коренево, потом только в Рыльск и в Курск», — рассказала она.

Ранее другая жительница Курской области рассказала, как с ранением месяцы пряталась по подвалам от украинских солдат. По ее словам, украинские солдаты ходили по деревне и стреляли по домам, чтобы там никто не оставался.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В элитном московском ЖК «Алые Паруса» прогремел взрыв. Что известно о сработавшей бомбе и пострадавших?

      Стало известно об обострении ситуации в Курской области после удара по интернату в Судже

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В России рекордно выросло потребление «кошачьей» рыбы

      Маск пообещал выпустить десятки тысяч роботов

      Пенсионер обворовал 63 дома и на украденные деньги угостил десятки незнакомцев суши

      В российской квартире снегом выбило окна

      Взрывотехники проверят другие помещения и прилегающую территорию ЖК «Алые паруса»

      В российском регионе осудили бывшего регионального министра транспорта за взяточничество

      Дочь актера Уилла Смита пришла на «Грэмми» без штанов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше