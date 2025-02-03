Жительница Суджанского района рассказала о проведенных в подвале месяцах

ТАСС: Эвакуированная жительница Суджанского района провела в подвале полгода

Эвакуированная жительница села Николаева-Дарьина Суджанского района Курской области просидела в подвале почти полгода. Россиянка рассказала о проведенных там днях, передает ТАСС.

По ее словам, она спустилась в подвал в первый день вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российский регион — 6 августа 2024 года. Вместе с ней было еще семь человек. Эвакуировать их удалось только в начале 2025-го, когда российские военные взяли населенный пункт под контроль.

«Картошка была. За водой ходили в колодец, напротив моего дома был колодец», — объяснила россиянка, как им удалось выжить.

На сегодняшний день их уже вывезли в Курск. «Мы сначала в Обуховку заехали, там сняли все, что на нас осталось, военные нас одели. Потом в Коренево, потом только в Рыльск и в Курск», — рассказала она.

Ранее другая жительница Курской области рассказала, как с ранением месяцы пряталась по подвалам от украинских солдат. По ее словам, украинские солдаты ходили по деревне и стреляли по домам, чтобы там никто не оставался.

