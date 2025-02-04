Борьба Трампа с равенством и инклюзивностью деморализовала американских чиновников

Newsweek: Американские чиновники деморализованы реформами Трампа по DEI

Реформы президента США Дональда Трампа связанные с инициативами по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI) деморализовали американских чиновников. Об этом сообщает Newsweek.

«Ряд федеральных государственных служащих (...) заявили, что они живут в страхе, но будут игнорировать любые инструкции из Белого дома, которые они сочтут противозаконными, и они полны решимости не жертвовать своей работой просто из-за давления», — говорится в материале.

Как отмечает издание, моральный дух административных работников упал с момента вступления Трампа на пост президента, что привело к волне политических мер, таких как запрет удаленной работы и инициатив DEI. Уточняется, что один из чиновников атмосферу как «деморализующую и хаотичную».

Ранее стало известно, что администрация Трампа требует от министерств и ведомств уволить больше чиновников, чья работа связана с отделами DEI. Уточняется, что контракты, связанные с разнообразием, на сумму около 1 миллиарда долларов были расторгнуты в нескольких десятках подразделений.