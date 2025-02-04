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06:34, 4 февраля 2025Мир

Депутат призвала власти Германии отчитаться о помощи Украине

Депутат бундестага Дагделен призвала власти ФРГ к ответу из-за помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Депутат бундестага Севим Дагделен призвала к ответу федеральное правительство ФРГ из-за поддержки Украины. Об этом она написала в социальной сети X.

Дагделен прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, которой признался, что не понимает, куда были направлены порядка ста миллиардов долларов американской помощи.

«Допустим, Зеленский не знает, куда делись миллиарды немецких налогоплательщиков. Федеральное правительство должно предоставить разъяснения и отчет в срочном порядке до 23 февраля», — призвала она.

Ранее Зеленский опроверг данные о сумме выделенных Украине властями США средств. Он подчеркнул, что «не знает, где все эти деньги», а Киев получил от Вашингтона только 75 миллиардов долларов.

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