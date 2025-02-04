Диетолог перечислила провоцирующие «болезнь королей» продукты

Диетолог Дианова назвала колбасы и консервы провоцирующими подагру продуктами

Всего 50-70 лет назад подагра была редкостью, но сейчас из-за повального перебора в рационе мясных продуктов болезнь проявляется все чаще, рассказала диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. Продукты, провоцирующие развитие «болезни королей», она перечислила «Ленте.ру».

Ради здоровья суставов Дианова посоветовала снизить потребление мясных и рыбных консервов, копченостей, колбас, алкоголя. Эксперт объяснила, что эти продукты содержат большое количество пуринов — веществ, провоцирующих развитие или обострение подагры.

Вредными при подагре диетолог назвала и субпродукты, в которых содержится большое количество насыщенных жиров. Их переизбыток опасен не только при заболеваниях суставов, но и при сердечно-сосудистых патологиях, диабете и ожирении.

Привести к подагре, по словам Диановой, может и злоупотребление крепким чаем и кофе.

Сокращение потребления кофе и крепкого чая будет полезно не только для профилактики подагры, но и для здоровья нервной системы Нурия Дианова диетолог

Диетолог предупредила, что опасны для здоровья суставов и продукты с повышенным содержанием сахара, в том числе и сладкие газированные напитки, поэтому важно минимизировать их количество в рационе или вовсе отказаться от их употребления.

Ранее Дианова предупредила россиян о развитии серьезных заболеваний из-за БАДов. По словам эксперта, из-за покупки непроверенных пищевых добавок на маркетплейсах люди все чаще начали страдать лекарственным панкреатитом, лекарственными гепатитами и печеночной недостаточностью.