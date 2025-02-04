Доктор Мясников назвал неожиданный повод вызвать скорую помощь

Врач Мясников призвал россиян вызвать скорую помощь при появлении одышки

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неожиданный повод вызывать скорую помощь. Выпуск, в котором доктор предупредил об опасном симптоме, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что таким поводом должна стать одышка. По словам врача, она опасна даже в том случае, если возникает при физической нагрузке, но при этом долго не проходит. Доктор объяснил, что одышка может быть признаком инфаркта, тромбоэмболии, другой сердечно-сосудистой катастрофы или легочной патологии.

«Остро возникшая одышка — красный флаг. Это сигнал для вызова скорой помощи», — обратился Мясников к россиянам с призывом.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила о необходимости «бить в колокола» при появлении трех симптомов. Таковыми она сочла желтуху, белый стул и коричневую мочу.