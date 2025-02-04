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05:13, 4 февраля 2025Мир

Эрдоган запланировал посетить Сирию

Türkiye: Эрдоган посетит Сирию в преддверии месяца Рамадан
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал посетить Сирию в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает газета Türkiye.

По ее данным, новый сирийский лидер Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) официально пригласит политика в Дамаск. «Утверждается, что Эрдоган нанесет ответный визит перед Рамаданом», — пишет издание.

Ахмед аш-Шараа в свою очередь посетит с визитом Турцию 4 февраля. Об этом заявил руководитель управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в соцсети X.

Он уточнил, что в ходе переговоров Дамаск и Анкара обсудят совместные шаги, необходимые для восстановления экономики, обеспечения стабильности и безопасности в Сирии, а также меры возможной турецкой поддержки на многосторонних платформах.

Ранее стало известно, что Турция может построить две военные базы в Сирии и разместить там истребители F-16.

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