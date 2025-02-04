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14:56, 4 февраля 2025Наука и техника

Китай обозначил планы по миссии Chang'e 7 с «хоппером» на Луну

«Синьхуа»: Китайский модуль Chang'e 7 отправится к Луне в 2026 году
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Doug Ellison / CNSA / Reuters

Китайский посадочный модуль Chang'e 7 с «хоппером» отправится к Луне в 2026 году. Соответствующие планы Китая обозначило агентство «Синьхуа».

Зонд отправится «к южному полюсу Луны для поиска водяного льда и тестирования передовых технологий, необходимых для устойчивой деятельности человека» на естественном спутнике Земли.

По словам генерального конструктора лунной программы Китая У Вэйжэня, миссия состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля, лунохода и «хоппера». Последний оснащен анализатором молекул воды и способен перепрыгивать с затемненных на освещенные участки лунной поверхности.

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В январе издание SpaceNews сообщило, что частная китайская компания STAR.VISION Aerospace впервые отправит роботов на Луну. Сделать это предполагается в рамках миссии Chang'e-8, запуск которой запланирован на 2028 год.

В сентябре планетолог Клайв Нилиз Университета Нотр-Дам (США) заявил изданию, что планы Китая по освоению Луны должны стать тревожным сигналом для НАСА.

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