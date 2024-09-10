Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:22, 11 сентября 2024Наука и техника

В США встревожились из-за планов Китая по освоению Луны

SpaceNews: лунные планы Китая должны стать тревожным сигналом для НАСА

Фото: NASA / Unsplash

Планы Китая по освоению Луны должны стать тревожным сигналом для НАСА. Об этом SpaceNews заявил планетолог Клайв Нилиз Университета Нотр-Дам (США).

Американское издание со ссылкой на публикации в научных журналах рассказывает, что китайские ученые предлагают использовать лавовые трубки для создания обитаемых баз на Луне. «Лавовые трубки считаются идеальными местами для будущих лунных баз, сочетая научную ценность с потенциальными возможностями для проживания. Лавовые трубки обеспечивают необходимую защиту для экипажа и инфраструктуры от радиации и микрометеоритов», — пишет SpaceNews, добавляя, что китайские специалисты предлагают обнаруживать и изучать лавовые трубки на Луне при помощи роботизированных механизмов.

Материалы по теме:
Красный спутник Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Красный спутникКитай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
12 декабря 2018
Красный рывок. Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
Красный рывок.Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
5 июля 2021

По оценке Нила, китайская сторона серьезно подходит к вопросу, что служит тревожным сигналом для США и НАСА.

«Китай серьезно относится к лунному форпосту, обслуживаемому людьми. Соединенные Штаты, похоже, не готовы серьезно к этому относиться. Жаль, что, в отличие от Китая, у нас нет целостного плана по исследованию Луны людьми и роботами», — заявил специалист, напомнив о предстоящих китайских лунных миссиях Chang'e-7 и Chang'e-8 и отмене миссии американского ровера Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER).

В июне заместитель директора Китайского национального космического управления Бянь Чжиган назвал Chang'e-6, в ходе которой впервые в истории человечества был доставлен груз с обратной поверхности естественного спутника Земли, самой передовой с точки зрения технологий миссией Китая по исследованию Луны.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о полете украинского дрона в российской Арктике со стороны страны НАТО

      Назван способ защититься от деменции

      Женщина обручилась с пожизненно осужденным и рассказала о совместной жизни

      Один из видов российского экспорта упал больше чем на треть

      Азербайджан обвинил Армению в обстреле

      В России оценили риски остаться без зерна из-за непогоды

      В России пригрозили ответом на удары ВСУ западным оружием вглубь страны

      Маск заявил о фактическом управлении США Камалой Харрис

      Украина определилась со страной-модератором мирных переговоров с Россией

      В Москве мужчина обстрелял бар из автомата АК-47

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше