В США встревожились из-за планов Китая по освоению Луны

SpaceNews: лунные планы Китая должны стать тревожным сигналом для НАСА

Планы Китая по освоению Луны должны стать тревожным сигналом для НАСА. Об этом SpaceNews заявил планетолог Клайв Нилиз Университета Нотр-Дам (США).

Американское издание со ссылкой на публикации в научных журналах рассказывает, что китайские ученые предлагают использовать лавовые трубки для создания обитаемых баз на Луне. «Лавовые трубки считаются идеальными местами для будущих лунных баз, сочетая научную ценность с потенциальными возможностями для проживания. Лавовые трубки обеспечивают необходимую защиту для экипажа и инфраструктуры от радиации и микрометеоритов», — пишет SpaceNews, добавляя, что китайские специалисты предлагают обнаруживать и изучать лавовые трубки на Луне при помощи роботизированных механизмов.

По оценке Нила, китайская сторона серьезно подходит к вопросу, что служит тревожным сигналом для США и НАСА.

«Китай серьезно относится к лунному форпосту, обслуживаемому людьми. Соединенные Штаты, похоже, не готовы серьезно к этому относиться. Жаль, что, в отличие от Китая, у нас нет целостного плана по исследованию Луны людьми и роботами», — заявил специалист, напомнив о предстоящих китайских лунных миссиях Chang'e-7 и Chang'e-8 и отмене миссии американского ровера Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER).

В июне заместитель директора Китайского национального космического управления Бянь Чжиган назвал Chang'e-6, в ходе которой впервые в истории человечества был доставлен груз с обратной поверхности естественного спутника Земли, самой передовой с точки зрения технологий миссией Китая по исследованию Луны.