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04:50, 28 июня 2024Наука и техника

Chang’e-6 назвали самой технологичной лунной миссией Китая

CNSA назвало Chang’e-6 самой технологичной лунной миссией Китая

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Chang’e-6 назвали самой передовой с точки зрения технологий миссией Китая по исследованию Луны. С такой оценкой выступил заместитель директора Китайского национального космического управления (CNSA) Бянь Чжиган, передает ТАСС.

«Chang’e-6 на сегодняшний день является наиболее передовой с точки зрения технологий миссией по исследованию Луны в истории исследований космоса Китаем», — сказал он на пресс-конференции, организованной Информационным бюро Госсовета КНР.

Чжиган уточнил, что примененная в ходе миссии технология взлета и подъема позволила впервые в истории осуществить автоматический забор и возврат образцов с обратной стороны Луны.

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25 июня капсула с грунтом китайской автоматической межпланетной станции (АМС) Chang’e-6 успешно приземлилась на площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия.

3 мая ракета Long March-5 Y8 с лунной АМС Chang'e-6 стартовала космодрома Вэньчан на острове Хайнань в Китае. Цель миссии — доставка до двух килограммов образцов реголита с обратной стороны Луны на Землю.

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      Даниил Иринин
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