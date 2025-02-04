«Краснодар» победил «Динамо» в матче Зимнего Кубка РПЛ

«Краснодар» победил «Динамо» со счетом 1:0 в матче Зимнего Кубка РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» в матче Зимнего Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Абу-Даби (ОАЭ) и завершилась со счетом 1:0 в пользу «быков». Единственный мяч на 61-й минуте забил нападающий Джон Кордоба.

Позже 4 февраля в рамках Зимнего Кубка РПЛ сыграют московский ЦСКА и петербургский «Зенит». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Участие в турнире также принимают московский «Спартак» и «Ростов». Победители групп выйдут в финал турнира, где поборются за трофей.