Культового писателя обвинили в торговле людьми

Экс-работница писателя Нила Геймана обвинила его в торговле людьми

Бывшая няня сына автора «Благих знамений» и «Песочного человека» Нила Геймана обвинила его в торговле людьми. Об этом сообщает издание The Vulture.

Экс-работница писателя Скарлетт Павлович подала на него в суд, заявив также о сексуализированном насилии и абьюзе с его стороны. В новом иске женщина упоминает и супругу Геймана, писательницу Аманду Палмер, которая познакомила Скарлетт с автором, скрыв от нее случаи его неподобающего поведения.

Павлович и Палмер познакомились в 2020 году, когда девушке было 22 года. На тот момент Скарлетт было негде жить, поэтому она приняла предложение работать няней в доме Геймана. По словам девушки, жена писателя осознанно сделала ее своей «заложницей», а Нил несколько раз ее изнасиловал. Павлович обвиняет Геймана в том, что он пользовался ее неоплачиваемым трудом и заставил поверить в серьезные последствия в случае отказа. Уточняется, что пара оплатила работу девушки только спустя несколько месяцев после ее увольнения.

«Палмер было известно о том, что Гейман наверняка использует Скарлетт, поскольку она просила мужа держаться от нее подальше. Однако она не сообщила Скарлетт об опасности, которую представляет ее супруг. Если бы Павлович знала об этом, она бы не согласилась работать няней в его доме», — сказано в иске.

Ранее стало известно, что восемь женщин обвинили Нила Геймана в сексуализированном насилии. Писатель прокомментировал обвинения, заявив, что в историях девушек есть правда, однако они сдобрены ложью. После разгоревшегося скандала Netflix закрыл сериал «Песочный человек», созданный по серии комиксов автора.