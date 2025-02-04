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13:35, 4 февраля 2025Мир

Лавров заявил о попытках Запада отстранить Россию и Китай от Сирии

Лавров: Запад пытается отстранить Россию, Китай и Иран от урегулирования в Сирии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Запад пытается отстранить Россию, Китай и Иран от урегулирования в Сирии. Эти страны он видит своими конкурентами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на полях XIV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Попытки отстранить от процесса внешнего сопровождения сирийского урегулирования Россию, Китай, Иран, едва ли они продиктованы добрыми намерениями, а все-таки вскрывают замыслы Запада оттеснить своих конкурентов на позиции второстепенные», — рассказал дипломат.

Ранее Лавров заявил, что новые власти Сирии столкнулись с проблемой диалога с различными силами внутри страны, поэтому внешние игроки должны помочь Арабской Республике в их решении. При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что многие проблемы в странах Ближнего Востока являются следствием политики стран Запада. В частности, речь идет о ситуации в Ираке и Ливии.

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