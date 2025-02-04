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13:03, 4 февраля 2025Мир

Лавров раскрыл проблему новых властей Сирии

Лавров: Новые власти Сирии столкнулись с проблемой диалога
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Новые власти Сирии столкнулись с проблемой диалога с различными силами внутри страны, поэтому внешние игроки должны помочь Арабской Республике в их решении. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на полях XIV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

«В Сирии, конечно, большие проблемы, в том числе проблемы [у новых властей]. Там еще требуется очень активно и конструктивно, не пытаясь набирать геополитические очки, а думая о будущем сирийского народа, содействовать национальному диалогу. Для этого необходимо объединение усилий всех внешних игроков, которые так или иначе могут на эту ситуацию влиять», — рассказал дипломат.

При этом Лавров подчеркнул, что многие проблемы в странах Ближнего Востока являются следствием политики стран Запада. Помимо Сирии, он указал на ситуацию вокруг Ливии, где также существуют проблемы с формированием единого правительства и урегулирования внутриполитической ситуации.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада «с задними мыслями» подписывались под постулатами Устава ООН и впоследствии грубо их нарушали. Тем не менее менять документ ни в коем случае нельзя. В качестве образца подобной политики Запада дипломат указал на ситуацию в ряде стран Ближнего Востока, включая Ирак и Ливию.

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