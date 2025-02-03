Лавров помянул Господа и уличил Запад в нарушении одного фундаментального принципа

Лавров: Запад с задними мыслями подписывался под постулатами Устава ООН

Страны Запада «с задними мыслями» подписывались под постулатами Устава ООН и впоследствии грубо их нарушали. Тем не менее менять документ ни в коем случае нельзя. Об этом говорится в статье главы МИД России Сергея Лаврова для журнала «Россия в глобальной политике». Текст статьи есть в распоряжении «Ленты.ру».

«США и их союзники (...) никогда не следовали фундаментальному принципу Устава ООН о суверенном равенстве государств (...) То, что Запад, как теперь предельно ясно, подписывался под этими постулатами "с задними мыслями", и в последующие годы грубо их нарушал, будь то в Югославии, Ираке, Ливии, на Украине, не означает, что мы должны освобождать США и их сателлитов от морально-правовой ответственности, должны отказываться от уникального наследия отцов-основателей ООН, воплощенного в ее Уставе», — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что мир останется без общих ценностных ориентиров, если под лозунгом «устаревшей Ялтинско-Потсдамской системы» Устав ООН захотят изменить.

Не приведи Господь, если сейчас кто-то попытается его переписать Сергей Лавров глава МИД России

Ранее Сергей Лавров заявил, что западные страны никогда не уважали принцип Устава ООН о суверенном равенстве государств. По его мнению, США продолжат его игнорировать при новой администрации президента Дональда Трампа.