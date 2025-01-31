Лавров заявил о неуважении Запада к принципу устава ООН

Лавров заявил, что Запад не уважает принцип устава ООН о равенстве государств

Запад никогда не уважал принцип устава ООН о суверенном равенстве государств. Соединенные Штаты продолжат его игнорировать при американском президенте Дональде Трампе, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на Общем собрании Российского совета по международным делам, сообщает дипведомство.

«Ни в едином конфликте, ни в единой международной ситуации, которые складывались после Второй мировой войны, после создания ООН, США и их союзники никогда не руководствовались ключевым принципом устава», — посетовал министр.

Лавров напомнил, что, согласно уставу, ООН основана на суверенном равенстве государств. Запад никогда не уважал этот принцип, добавил глава МИД РФ. По его словам, администрация Дональда Трампа уже после вступления в свои права «вроде бы отмежевалась от либерального миропорядка». Однако «тут же было произнесено, что администрация создаст новый порядок из хаоса с приоритетным принципом "Америка прежде всего"», отметил Сергей Лавров.

Как подчеркнул министр, в то же время в жизнеспособности «ооноцентричной» системы мира сомневаются не только политики на Западе, но и эксперты и политологи в России.

Несколькими днями ранее Сергей Лавров заявил, что секретариат ЮНЕСКО подыгрывает странам, желающим нанести «стратегическое поражение» России, включая Украину и ее покровителей на Западе. Также глава МИД подчеркнул, что организация в своем нынешнем виде также фактически участвует в «информационной войне» против РФ.