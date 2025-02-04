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00:12, 4 февраля 2025Спорт

Макгрегор плюнул в лицо болельщику Нурмагомедова

Боец UFC Макгрегор плюнул в лицо болельщику Хабиба Нурмагомедова
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Harry How / Getty Images

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор плюнул в лицо болельщику бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает Championship Rounds на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фанат крикнул фразу «Вперед, Хабиб», за что ирландский спортсмен раскритиковал его. «Я плюю тебе в лицо. И что ты сделаешь? Ничего», — сказал Макгрегор.

Нурмагомедов и Макгрегор встретились в октагоне 6 октября 2018 года, российский боец защищал титул чемпиона UFC в легком весе. В ходе раскрутки поединка Макгрегор неоднократно оскорблял семью и религиозные убеждения Нурмагомедова. В результате после победы в бою российский спортсмен выпрыгнул из клетки и вступил в драку с секундантами ирландца, а угловые Нурмагомедова атаковали Макгрегора. Конфликт удалось остановить с помощью полиции.

В результате драки Нурмагомедов был дисквалифицирован на 12 месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов, Макгрегора отстранили на полгода и наказали штрафом в 50 тысяч долларов. Российские бойцы UFC Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов, выступавшие секундантами Нурмагомедова и участвовавшие в потасовке, получили дисквалификацию на 12 месяцев и штраф 25 тысяч долларов каждый.

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