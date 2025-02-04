Молодая пара чудом осталась жива из-за падения ледяной глыбы и козырька подъезда

Березниковцы чудом остались живы из-за падения глыбы льда и козырька подъезда

Молодая пара из Березников Пермского края чудом осталась жива в результате падения ледяной глыбы и козырька подъезда. Внимание на ситуацию обратили в сообществе «Свое ТВ» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в доме, расположенном по адресу улица Карла Маркса, 76. На записи, сделанной камерой наблюдения, видно, что за несколько секунд до выхода молодых людей из подъезда с крыши рухнула наледь, сорвав козырек. По словам очевидцев, на месте, где все произошло, до сих пор лежат обломки козырька и крупные куски льда. Жильцы дома признались, что опасаются обрушений в соседних подъездах.

Уточняется, что здание ранее обслуживала управляющая компания «Льва Толстого, 25». Согласно данным журналистов, собственники и представители УК в 2024 году не смогли договориться о цене, однако недавно переговоры возобновили. В данный момент вся ответственность за содержание дома полностью лежит на собственниках помещений.

Ранее в этот же день стало известно, что в Ярославле из-за протечек на чердаке рухнул потолок в квартире.