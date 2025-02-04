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15:17, 4 февраля 2025Бывший СССР

На Украине ратифицировали соглашение с Великобританией

Гончаренко: Рада ратифицировала соглашение о поддержке с Великобританией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко. Фото: Michael Lucan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о кредитной поддержке развития оборонных возможностей с Великобританией. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Великобританией относительно официальной кредитной поддержки развития оборонных возможностей нашей страны», — написал он.

Парламентарий отметил, что за принятие законопроекта проголосовали 245 депутатов Верховной Рады.

Ранее Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился с британским послом в республике Мартином Харрисом. В ходе встречи он также упомянул реализацию подписанного в ходе визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера на Украину соглашения о столетнем партнерстве.

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