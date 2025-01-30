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20:41, 30 января 2025Бывший СССР

Глава офиса Зеленского рассказал послу Великобритании о сложностях на фронте

Глава ОП Украины Ермак рассказал послу Великобритании Харрису о сложной ситуации
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Markus Schreiber / Reuters

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал послу Великобритании в стране Мартину Харрису о сложностях на фронте. Сообщение опубликовано на сайте ОП Украины.

«Отдельное внимание — ситуации на самых сложных направлениях фронта, ходу операции в Курской области и потребности в вооружении», — подчеркивается в сообщении.

В ходе двусторонней встречи Ермак и Харрис обсудили результаты поездки премьер-министра Великобритании Кира Стармера на Украину, также была упомянута реализация подписанного в ходе визита соглашения о столетнем партнерстве. Глава офиса Зеленского заявил о необходимости обеспечить Киеву сильную переговорную позицию.

Ранее в Великобритании раскрыли объем планируемой к выделению Украине поддержки в 2025 году. Министерство обороны страны рассказало о ежегодном выделении Украине трех миллиардов фунтов стерлингов.

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