Пассажир устроил скандал в самолете из-за просьбы поднять спинку кресла и попал на видео

Пассажир авиакомпании Cathay Pacific устроил скандал в самолете из-за просьбы попутчицы поднять спинку кресла. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.
1 февраля лайнер выполнял четырехчасовой рейс из Сингапура в Гонконг. Когда один из пассажиров, который летел с двухлетней дочерью, полностью откинул сидение, женщина за ним попросила поднять спинку.
Замечание вывело мужчину из себя: он встал и начал кричать на попутчицу, активно жестикулировать и грубить. Затем пассажир успокоился и сел на место, надев наушники. Спинка кресла осталась откинутой.
Отмечается, что экипаж не вмешивался в конфликт пассажиров. При этом ранее дочь дебошира тоже мешала другим путешественникам, бегая по проходу.
Ранее пассажирка самолета нашла способ помешать людям откидывать сидения. Для этого ей понадобилась банка чипсов Pringles.