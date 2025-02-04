Пассажир устроил скандал в самолете из-за просьбы поднять спинку кресла и попал на видео

Пассажир Cathay Pacific устроил скандал в самолете из-за просьбы поднять кресло

Пассажир авиакомпании Cathay Pacific устроил скандал в самолете из-за просьбы попутчицы поднять спинку кресла. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

1 февраля лайнер выполнял четырехчасовой рейс из Сингапура в Гонконг. Когда один из пассажиров, который летел с двухлетней дочерью, полностью откинул сидение, женщина за ним попросила поднять спинку.

Замечание вывело мужчину из себя: он встал и начал кричать на попутчицу, активно жестикулировать и грубить. Затем пассажир успокоился и сел на место, надев наушники. Спинка кресла осталась откинутой.

Отмечается, что экипаж не вмешивался в конфликт пассажиров. При этом ранее дочь дебошира тоже мешала другим путешественникам, бегая по проходу.

Ранее пассажирка самолета нашла способ помешать людям откидывать сидения. Для этого ей понадобилась банка чипсов Pringles.