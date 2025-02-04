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21:35, 4 февраля 2025Культура

Популярная певица рассказала о потере рассудка из-за недосыпа

Певица Наташа Королева сообщила о потере рассудка из-за недосыпа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Эстрадная певица Наташа Королева рассказала о потере рассудка из-за проблем со сном. Об этом она сообщила в интервью «Московскому Комсомольцу».

Исполнительница пожаловалась, что ей удается поспать лишь несколько часов в сутки из-за эмоциональной перегрузки. «Приходишь домой, а в голову лезут разные мысли: ты все время думаешь, что сделала не так, как улучшить или исправить, чтобы результат был еще более впечатляющим», — пояснила она.

Певица отметила, что впервые столкнулась с такой проблемой. Она добавила, что сейчас старается нормализовать сон и обращаться за помощью к специалистам пока не планирует.

Ранее певица Полина Гагарина пожаловалась на частые болезни и «туберкулезный» кашель. При этом она уточнила, что продолжает активно работать и посещать мероприятия.

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