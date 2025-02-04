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12:15, 4 февраля 2025Интернет и СМИ

Популярный британский телеведущий анонсировал интервью с Зеленским

Британский телеведущий Пирс Морган анонсировал выход интервью с Зеленским
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Пирс Морган

Пирс Морган. Фото: Toby Melville / Reuters

Популярный британский телеведущий и журналист Пирс Морган анонсировал выход интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Сегодня я провел 90-минутное интервью с украинским президентом Зеленским», — заявил Морган.

По словам телеведущего, беседа получилась очень откровенной и «вносящей ясность». Он рассказал, что интервью выйдет вечером в среду, 5 февраля, на YouTube-канале его ток-шоу Piers Morgan Uncensored («Пирс Морган: Без цензуры»).

Ранее Зеленский дал интервью международному агентству Associated Press. В ходе беседы он, в частности, заявил, что Украина как никогда близка к достижению мира и в то же время признал, что за время конфликта с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери.

Кроме того, Зеленский опроверг заявления Вашингтона о сумме выделенных Киеву властями США средств. Он сказал, что Украина никогда не получала от Соединенных Штатов Америки сотни миллиардов долларов военной помощи. По словам политика, он «не знает, где все эти деньги».

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