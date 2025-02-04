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09:48, 4 февраля 2025Ценности

Раскрыта оптимальная частота стирки бюстгальтеров

The Sun: Стирать бюстгальтер следует после каждой третьей носки
Мария Винар

Фото: Damian Lugowski / Shutterstock / Fotodom

Закупщик бренда нижнего белья Pour Moi Эмма Вудроу раскрыла оптимальную частоту стирки бюстгальтеров. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

По мнению эксперта, стирать данный предмет женского гардероба следует после каждой третьей носки. «Но если вы работаете по 12 часов в сутки и постоянно находитесь в движении, носите обтягивающую одежду или регулярно пользуетесь автозагаром, вам необходимо стирать бюстгальтер чаще», — объяснила Вудроу.

В то же время специалист отметила, что частая стирка изделия в стиральной машине при высокой температуре может повредить ткань, растянуть бретели и сломать металлические крючки. В связи с этим она порекомендовала очищать бюстгальтер от загрязнений вручную.

В январе прошлого года ведущие дерматологи Анню Метил, Сара Робертс и Арчит Аггарвал раскрыли оптимальную частоту смены трусов.

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