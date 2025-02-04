Роспотребнадзор оценит опасность последствий катастрофы в Черном море для здоровья

Роспотребнадзор оценит риски для здоровья после разлива мазута в Черном море

Роспотребнадзор оценит риски для здоровья населения после катастрофы с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море, которая привела к разливу мазута. Об этом говорится в сообщении санитарной службы, поступившем в «Ленту.ру».

Как стало известно, служба инициировала научный консорциум, который возглавит Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора. В нем примут участие представители ведущих научных организаций, исследовательских институтов нефтехимического синтеза, физической химии и электрохимии РАН и ряда вузов.

В Роспотребнадзоре пояснили, что ученым предстоит определить химический состав загрязнений в пляжной зоне в районе разлива, изучить и спрогнозировать трансформацию компонентов мазута в морской воде и прибрежном песке, а также определить вещества, которые выделяются из нефтепродуктов в воздух при изменении климатических условий.

«Также одной из целей исследования является обоснование перечней маркерных показателей для контроля санитарного состояния зон массового отдыха на пляжах Черноморского побережья», — подчеркнули в санитарной службе.

В Роспотребнадзоре добавили, что его сотрудники продолжают ежедневный лабораторный контроль в районе разлива. Также контролируется безопасность рыбы, выловленной из Черного моря.

Ранее на Черноморском побережье зафиксировали повторные выбросы мазута. Как рассказали в МЧС, нефтепродукты нашли на береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в сумме девять тысяч тонн мазута. В результате нефтепродукты попали в Черное море и были выброшены на пляжи Краснодарского края и Крыма, что привело к экологической катастрофе.