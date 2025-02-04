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17:30, 4 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили об исчезновении некоторых брендов пива

Союз российских пивоваров: Доля импортного пива в РФ упадет до 2-3 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Shutterstock / Fotodom

В настоящее время доля импортного пива в России не больше пяти процентов. Об этом заявил председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман. Его процитировал ТАСС.

По его словам, в ближайшее время данный показатель может упасть в два раза. Он напомнил, что после появления новостей о повышении таможенных пошлин на заграничное пиво импортеры завезли в Россию запас этого напитка на три-шесть месяцев. Однако это дало лишь разовый эффект, который в ближайшем будущем сойдет на нет, а поставки пива из недружественных стран будут падать.

Соответственно, доля импортного пива в сегменте масс-маркет сократится с нынешних пяти-шести процентов рынка до двух-трех, а на полках останутся только топовые известные импортные бренды, сказал Бриман.

Однако возможно, что вырастут поставки из Китая. В 2024 году они увеличились в три-четыре раза, хотя в абсолютных цифрах речь идет о незначительных объемах.

Ранее сообщалось, что российские производители пива стали маскироваться под заграничные бренды. В свою очередь, правительство решило отслеживать объем солода, используемого для изготовления пива, дабы подсчитать количество фальсификата.

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