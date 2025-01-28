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10:54, 28 января 2025Экономика

Российские власти собрались внимательнее следить за пивом

«Известия»: В России начнут следить за движением солода для производства пива
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Правительство России озаботилось вопросом отслеживания объема солода, используемого для изготовления пива, чтобы оценить количество фальсификата. Вопрос рассматривался на заседании государственной комиссии, занимающейся противодействием незаконному обороту промышленной продукции, пишут «Известия».

Первый вице-премьер Денис Мантуров, курирующий комиссию, поручил Минпромторгу, Минфину, оператору маркировки ЦРПТ и Минсельхозу проверить, следует ли контролировать движение сырья в рамках федеральной информационной системы «Зерно», за которую отвечает последнее ведомство.

ЦРПТ и Минпромторг занимаются системой маркировки «Честный знак», куда уже включена готовая пивная продукция. Власти хотели бы понять, насколько эффективно для борьбы с фальсификатом сравнивать данные двух независимых систем.

По мнениям отдельных чиновников, такой подход мог бы полностью закрыть проблему фальсифицированной продукции, потому что сейчас она имеется. Дело в том, что пива в стране производят больше, чем технически возможно с имеющимся объемом солода. Вместо него недобросовестные производители используют сахар, глюкозу, несоложеное зерно, в том числе овес, рис, пшеницу, реже кукурузу, а также хлопья разных злаков, в том числе в производстве классических сортов.

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Как заметил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, если производитель честно указывает на использование заменителей, то вопросов к нему нет. Однако когда покупателя вводят в заблуждение или используют компоненты, не заявленные на этикетке, то можно говорить о фальсификате.

Директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов пояснил, что нелегальный сегмент пивоваренной продукции достигает 10 процентов, причем на 80 процентов он сосредоточен в разливном сегменте. По его словам, отрасль поддержала бы двойной контроль за продукцией, потому что это позволит очистить рынок.

Ранее Росалкогольтабакконтроль (РАТК) сообщил, что производство пива в России выросло в 2024 году более чем на 10 процентов, а для сидра, пуаре и медовухи рост составил 43,8 процента.

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