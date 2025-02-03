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12:53, 3 февраля 2025Экономика

Российские пивовары начали маскировать свою продукцию

«Ъ»: Российские пивовары регистрируют аналоги подорожавших европейских брендов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Производители пива из России активно маскируются под иностранные бренды и на фоне роста стоимости европейской продукции пытаются выпускать свою с похожим или отсылающим к Европе названием. К такому выводу пришло издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

Журналисты обнаружили в базе Роспатента заявку от «Объединенных пивоварен» (ОПХ, бывшая Heineken) на регистрацию торгового знака Gold Bier Pilsner. Пиво Pilsner выпускает чешская Plzensky Prazdroj, однако юристы отмечают, что слово стало неохраняемым элементом в связи с тем, что это отдельный сорт пива, так что, скорее всего, торговый знак зарегистрируют.

Пивоваренная компания «Балтика» недавно подала заявку на бренд Cesky Umelec, что указывает на якобы чешское происхождение продукта. Кроме того, холдинг ОПХ пытается оспорить отказ Роспатента в регистрации торговой марки Black Sheep, которая должна была заменить ирландский стаут Guinness.

Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский предположил, что после десятикратного повышения пошлины на импорт пива из недружественных стран с 2025 года его потребление должно сократиться в связи с подорожанием, которое для многих станет критическим. Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что, когда закончатся завезенные до Нового года запасы, цены вырастут на 40-50 процентов.

Собеседник издания на пивном рынке считает, что к тому моменту доля европейского пива в России упадет с 5-6 до 1-2 процентов. По мнению Хавского, менять его будут на продукцию из дружественных стран, например вьетнамское пиво.

Ранее сообщалось, что российские власти задумались об отслеживании объема солода, используемого для изготовления пива. К этому решению их подталкивает тот факт, что из имеющегося на территории страны солода технически невозможно произвести столько пива столько, сколько официально заявляется.

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