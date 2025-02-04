Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:38, 4 февраля 2025Интернет и СМИ

Россияне назвали любимые зимние развлечения

«Одноклассники»: Россияне любят зимой ходить в кино и проводить время в соцсетях
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Зимой большинство россиян предпочитают проводить время дома, наслаждаясь фильмами, сериалами и соцсетями. Это в ходе опроса выяснили «Одноклассники», «ЮMoney» и «ЮKassa». Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно опросу, более половины респондентов (52 процента) выбирают уютный отдых, а 30 процентов из них проводят его в соцсетях. Среди популярных онлайн-активностей — мастер-классы по рисованию, кулинарные советы и лайфхаки для ухода за садом зимой.

Около 27 процентов россиян любят гулять по городу, а четверть опрошенных выбирают активный зимний отдых — катание на коньках, лыжах и горках. Примерно половина респондентов предпочитают проводить выходные с семьей, в то время как другие наслаждаются досугом в одиночестве, с коллегами, друзьями или любимым человеком.

Фильмы и сериалы — главный вид зимнего развлечения (его предпочитают 53 процента опрошенных), это подтверждается ростом покупок цифрового контента. Так, по данным «ЮKassа», в декабре 2024 года число покупок фильмов и музыки выросло на 7 процентов по сравнению с ноябрем. Также 26 процентов респондентов читают книги, еще 25 процентов гуляют, а каждый четвертый играет в видеоигры.

Финансовый аспект досуга у многих остается на втором плане: 30 процентов респондентов не подсчитывают расходы, а среди тех, кто тратит осознанно, большинство укладываются в 3-5 тысяч рублей в месяц. Однако 7 процентов россиян готовы выделять на развлечения 16-20 тысяч рублей.

Ранее российский актер Влад Канопка, снявшийся в сериале «Молодежка» и его продолжении «Молодежка. Новая смена», раскрыл правду о съемках на льду, о хоккее и пути к успеху.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД России объяснили желание США остановить боевые действия на Украине

      Раскрыты подробности драки в караоке с участием артиста Большого театра

      Министр обороны Польши ответил на вопрос об отправке польских войск на Украину

      Премьер Венгрии заявил о прекращении Трампом поддержки военных действий на Украине

      В России высказались о возобновлении поставок оружия Украине из США

      Появились подробности удара ВСУ по школьному автобусу в Запорожской области

      Стало известно о подготовке Украины к вторжению еще в один российский регион

      В Казахстане отменили концерты российской группы

      Подросток напал с ножом на одноклассника в российской гимназии

      На iPhone появилось первое приложение с порно

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше