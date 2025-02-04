Россияне назвали любимые зимние развлечения

«Одноклассники»: Россияне любят зимой ходить в кино и проводить время в соцсетях

Зимой большинство россиян предпочитают проводить время дома, наслаждаясь фильмами, сериалами и соцсетями. Это в ходе опроса выяснили «Одноклассники», «ЮMoney» и «ЮKassa». Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно опросу, более половины респондентов (52 процента) выбирают уютный отдых, а 30 процентов из них проводят его в соцсетях. Среди популярных онлайн-активностей — мастер-классы по рисованию, кулинарные советы и лайфхаки для ухода за садом зимой.

Около 27 процентов россиян любят гулять по городу, а четверть опрошенных выбирают активный зимний отдых — катание на коньках, лыжах и горках. Примерно половина респондентов предпочитают проводить выходные с семьей, в то время как другие наслаждаются досугом в одиночестве, с коллегами, друзьями или любимым человеком.

Фильмы и сериалы — главный вид зимнего развлечения (его предпочитают 53 процента опрошенных), это подтверждается ростом покупок цифрового контента. Так, по данным «ЮKassа», в декабре 2024 года число покупок фильмов и музыки выросло на 7 процентов по сравнению с ноябрем. Также 26 процентов респондентов читают книги, еще 25 процентов гуляют, а каждый четвертый играет в видеоигры.

Финансовый аспект досуга у многих остается на втором плане: 30 процентов респондентов не подсчитывают расходы, а среди тех, кто тратит осознанно, большинство укладываются в 3-5 тысяч рублей в месяц. Однако 7 процентов россиян готовы выделять на развлечения 16-20 тысяч рублей.

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