Звезда «Молодежки» раскрыл правду о съемках, хоккее и пути к славе

Звезда «Молодежки» Канопка о славе: С первого курса корону никогда не надевал

Российский актер Влад Канопка, снявшийся в сериале «Молодежка» и его продолжении «Молодежка. Новая смена», раскрыл правду о съемках на льду, хоккее и пути к успеху. Об этом он рассказал в эфире шоу «ОК на связи!» в социальной сети «Одноклассники».

В продолжении популярного сериала Канопка вернулся к роли Андрея Кисляка, но уже в качестве тренера. По его словам, за годы его персонаж сильно изменился, и сценаристы придумали для него новую драматическую линию. Канопка отметил, что ему, как актеру, было интересно играть его развитие.

При этом актер признался, что не удивился предложению сняться в продолжении из-за появившейся тенденции к ремейкам и перезапускам культовых проектов 2010-х. Он отметил, что никаких страхов у него не было, он верил в проект, команду и персонажа, а сценарий убедил его окончательно.

Говоря о сложностях съемок, Канопка рассказал, что подошел ответственно к роли хоккейного тренера, изучал поведение реальных наставников, смотрел зарубежные и российские материалы, а также перенимал особенности речи и манеры, и «добавил своего».

«Какие-то черты уже были прописаны, какие-то фишечки с [Сергея] Макеева (персонажа Дениса Никифорова — прим. «Ленты.ру») в драматургии, потому что мой персонаж — Андрей Кисляк — он долгое время находился под его воздействием», — сказал он.

Кроме того, Канопка рассказал об особенностях работы на льду. Так, в первом сезоне многие артисты приукрашивали свои навыки на коньках, чтобы пройти кастинг. Новые участники продолжения «Молодежки» тоже столкнулись с этим испытанием, и Канопка старался им помогать.

«Ребята, конечно, в своем большинстве не стояли на коньках. У них были также тренировки, как у нас, по два месяца до начала сезона. У нас были три месяца. (...) И подколок не было», — признался он.

При этом, добавил Канопка, настоящие хоккеисты, которые работали дублерами в «Молодежке. Новая смена», нередко подшучивали над актерами, хотя в целом на площадке царила дружеская атмосфера.

Звезда сериала сообщил, что на катках преимущественно комфортная температура, однако ему приходилось сниматься и в экстремальных условиях. Так, на съемках прошлых сезонов часть материала снималась в Подольске при температуре плюс четыре градуса.

Канопка добавил, что съемки требуют не только актерского мастерства, но и хорошей физической формы. «После 33 лет стал. (...) к этому относиться более серьезней. И сел на диету последние два года, хожу в зал занимаюсь», — сказал он. По его словам, обычный рацион включает кофе, авокадо, красную рыбу, хлебцы и овсянку утром, рис с куриной грудкой или тунцом в обед и белковые омлеты вечером.

Помимо этого, Канопка рассказал, как относится к славе. Актер отметил, что во ВГИКе у него и его однокурсников «корона» продержалась недолго — преподаватели быстро ее сбили.

«Поэтому с института я, с первого курса больше корону никогда не надевал. Поэтому на меня слава какая-то не действовала абсолютно. Я спокойно, прагматично воспринял внимание зрителей и пошел дальше», — заключил он.

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