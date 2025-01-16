Россиянам назвали способы сохранить молодость

Онколог Дзидзария: Важно быть красивым не снаружи, а внутри

Нельзя обманывать тело, делая его внешне красивым с помощью пластических операций и фармакологической поддержки. Главное здесь — здоровье. Только благодаря внутреннему состоянию организма можно дольше оставаться молодым, считает известный врач-онколог Александр Дзидзария. Об этом он высказался в программе «ОК на связи!» в «Одноклассниках».

По его словам, любые процессы в живых организмах показывают, что все конечно. При этом можно красиво и медленно стареть, заявил специалист.

Дзидзария указал, что сейчас средняя продолжительность жизни увеличивается, особенно в мегаполисах. «А максимальная продолжительность жизни не растет, так как она определена генетически. Есть такая вещь, как предел Хейфлика — это предел количества делений соматических клеток», — сказал специалист. Он пояснил, что такой предел существует для разных животных.

Он не отражает возраст. Но он говорит о том, что все конечно. И вот количество повреждающих факторов — вот что влияет на этот предел Александр Дзидзария онколог

К повреждающим факторам специалист отнес стрессы, недосып, неправильное питание и социальное загрязнение.

Мы не можем изменить то, с чем мы родились, но мы можем повлиять на то, как это реализовывается. Человек с одинаковыми болезнями, которые ты можешь от своих родителей забрать, становится диабетиком или не становится диабетиком второго, например, типа, в зависимости от того, как он живет, как он реализовывает себя Александр Дзидзария онколог

Дзидзария считает, что важно быть красивым не снаружи, а внутри. Если все в организме нормально, то и внешне все эти проявления молодости и красоты будут видны. По его мнению, важно стабильно заниматься спортом, восполнять дефицит витаминов (особенно B9, B12 и витамина D), клетчатки, сна и тишины.

«И еще один дефицит важный — это стрессодефицит. Есть стресс нехороший: нелюбимая работа или погода плохая. А есть хороший стресс, который в дикой природе должен быть. И мы его тоже из своей жизни убираем», — указал медик. Он пояснил, что хороший стресс — это, например, контрастные ванны или обтирание холодным полотенцем.