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20:28, 4 февраля 2025Наука и техника

Российские бойцы повысили защиту БМП от мин

Российские бойцы установили броню и трал для защиты БМП-2 от мин
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы одного из российских ремонтных подразделений повысили защищенность боевой машины пехоты БМП-2 от мин. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Машина получила дополнительные листы брони на днище, которые повышают защищенность экипажа при наезде на мину. Также БМП оснастили самодельным тралом из цепей и стальных роликов, который предназначен для нейтрализации мины до наезда на нее.

Кроме того, на корпусе смонтировали штатный комплект для защиты бортов и «мангал», который прикрывает башню от ударов FPV-дронами.

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Недостаточная противоминная стойкость БМП-2 проявилась еще во время боев в Афганистане. Поэтому в 1981 году была разработана БМП-2Д, которая, в частности, получила бронеплиту под местом командира и механика-водителя.

В октябре 2024 года в зоне СВО заметили БМП-3 с самодельным колейным тралом. Конструкция из металлического профиля получила танковые катки, которые обернули гусеницами от БМП.

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