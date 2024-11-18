Российскую БМП оснастили тралом

Российские бойцы оснастили БМП-3 колейным минным тралом

Боевую машину пехоты БМП-3 с минным тралом заметили в зоне проведения специальной военной операции. На фотографию доработанной БМП обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

Российские бойцы оснастили машину самодельным колейным тралом, который прикрепили к буксировочным крюкам и элементам оборудования для самоокапывания. Конструкция из металлического профиля получила танковые катки, которые обернули гусеницами от БМП. Такой трал может спасти экипаж от взрыва мины нажимного действия.

Также машина на снимке оснащена стандартным комплектом дополнительной защиты, который состоит из сплошных стальных и решетчатых экранов. Стандартная броня БМП-3 обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия. В арсенал БМП-3 входит орудие калибра 100 миллиметров, автоматическая пушка калибра 30 миллиметров и пулеметы.

В октябре «Курганмашзавод» сообщил, что выпуск БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4М за девять месяцев 2024 года вырос на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.