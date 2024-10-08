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13:56, 8 октября 2024Наука и техника

В России нарастили выпуск БМП и БМД

«Курганмашзавод»: выпуск БМП и БМД в 2024 году вырос на 20 процентов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Выпуск боевых машин пехоты БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4М за девять месяцев 2024 года вырос на 20 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го. Об этом в Telegram сообщил «Курганмашзавод».

По словам индустриального директора кластера вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева, предприятие работает в высоком темпе, а некоторые цехи перешли на круглосуточный режим.

Руководитель заметил, что более 80 процентов вооружений, используемых в специальной военной операции, произведено предприятиями госкорпорации. Речь идет об артиллерийских и огнеметных системах, средствах противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратах, стрелковом оружии и бронетехнике.

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В сентябре холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что «Барнаултрансмаш» за семь месяцев 2024 года нарастил объемы выпуска двигателей для БМП на 50 процентов.

В августе «Ростех» рассказал, что «Курганмашзавод» поставил в войска партию БМП-3 и БМД-4М с дополнительной защитой.

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      Иван Потапов
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