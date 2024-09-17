В России нарастили объемы выпуска двигателей для БМП

Барнаултрансмаш нарастил выпуск двигателей для БМП на 50 процентов

Барнаултрансмаш (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») за семь месяцев 2024 года нарастил объемы выпуска двигателей для боевых машин пехоты (БМП) на 50 процентов. Об этом сообщил холдинг в Telegram.

«Предприятие наращивает производство уже не первый год: в 2023 году предприятие увеличило объем производства на 46 процентов относительно аналогичного периода 2022 года. Это стало возможным благодаря поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в рамках двухлетней программы модернизации производственных мощностей», — говорится в сообщении.

На заводе разработали двигатель УТД-20, который стал базовым мотором семейства УТД. Современный дизельный двигатель УТД-29 устанавливают на БМП-3. Мощность 10-цилиндрового силового агрегата составляет 500 лошадиных сил.

В августе стало известно, что «Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» поставил в войска партию боевых машин пехоты БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4М с дополнительной защитой. Изделия оснащают решетчатыми экранами и средствами радиоэлектронной борьбы.