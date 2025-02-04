Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:35, 4 февраля 2025Наука и техника

Российские бойцы в Курской области получили квадроцикл на базе «Лады»

ТАСС: Отряд «Тень» получил экспериментальный квадроцикл на базе агрегатов «Лады»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Михаил Скуратов / ТАСС

Бойцы отряда «Тень» добровольческого корпуса, выполняющие задачи в Курской области, получили первый экспериментальный квадроцикл. Его построили на базе агрегатов автомобиля «Лада», сообщил ТАСС водитель эвакуационной группы отряда с позывным Апостол.

По его словам, тяжелый квадроцикл сконструировала группа любителей. Изделие получило двигатель и элементы ходовой части от ВАЗ-2114. «Плюс отечественных комплектующих в том, что их можно найти в любом магазине, в любом колхозе. На другие квадроциклы приходится заказывать запчасти и ждать очень долго», — сказал Апостол.

Водитель подчеркнул, что обычно в зоне СВО используют квадроциклы с двигателями объемом 500-800 кубических сантиметров, а экспериментальная модель оснащена 1,5-литровым силовым агрегатом. Тяжелый квадроцикл может перевозить до трех человек в снаряжении и с вещами. Также его используют для эвакуации раненых.

Материалы по теме:
В СССР создали единственный в мире ракетный танк. Как он произвел революцию, а его создатель ругался с Хрущевым?
В СССР создали единственный в мире ракетный танк.Как он произвел революцию, а его создатель ругался с Хрущевым?
10 октября 2024
Ракетоносец Ту-160М, глубоководный «Лошарик», новый автомат и не только. Какое оружие получит армия России в 2025 году?
Ракетоносец Ту-160М, глубоководный «Лошарик», новый автомат и не только.Какое оружие получит армия России в 2025 году?
17 января 2025

Боец сказал, что квадроцикл ни разу не застревал, несмотря на вес в 600 килограммов. При этом тяжелая модель менее подвержена переворачиванию на плохой дороге.

В декабре 2024 года в Минобороны России рассказали, что военнослужащие отдельного зенитного ракетного дивизиона группировки войск «Юг» применили антидроновые багги в зоне СВО. Машина несет турель с несколькими автоматами Калашникова, которые позволяют создать высокую плотность огня.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликован предварительный отчет о крушении самолета AZAL в Актау

      Зеленский подтвердил визит команды Трампа на Украину

      Доктор Мясников назвал неожиданный повод вызывать скорую помощь

      Российский «Цербер» поуправляет роем дронов на оптоволокне

      Коммунальщики засыпали детские площадки снегом в российском городе

      Описаны сквозные повреждения в потерпевшем крушение самолете AZAL

      Зеленский заявил о первых контактах с командой Трампа

      Россиянин решил пострелять по птицам с балкона жилого дома и ранил девушку

      Россиянам рассказали о пользе кумыса

      Гоар Аветисян показала внешность на школьном фото

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше