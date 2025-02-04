Российские бойцы в Курской области получили квадроцикл на базе «Лады»

ТАСС: Отряд «Тень» получил экспериментальный квадроцикл на базе агрегатов «Лады»

Бойцы отряда «Тень» добровольческого корпуса, выполняющие задачи в Курской области, получили первый экспериментальный квадроцикл. Его построили на базе агрегатов автомобиля «Лада», сообщил ТАСС водитель эвакуационной группы отряда с позывным Апостол.

По его словам, тяжелый квадроцикл сконструировала группа любителей. Изделие получило двигатель и элементы ходовой части от ВАЗ-2114. «Плюс отечественных комплектующих в том, что их можно найти в любом магазине, в любом колхозе. На другие квадроциклы приходится заказывать запчасти и ждать очень долго», — сказал Апостол.

Водитель подчеркнул, что обычно в зоне СВО используют квадроциклы с двигателями объемом 500-800 кубических сантиметров, а экспериментальная модель оснащена 1,5-литровым силовым агрегатом. Тяжелый квадроцикл может перевозить до трех человек в снаряжении и с вещами. Также его используют для эвакуации раненых.

Боец сказал, что квадроцикл ни разу не застревал, несмотря на вес в 600 килограммов. При этом тяжелая модель менее подвержена переворачиванию на плохой дороге.

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