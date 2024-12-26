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21:01, 26 декабря 2024Наука и техника

Минобороны рассказало о применении антидроновых багги

МО: зенитчики группировки «Юг» применили антидроновые багги в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Военнослужащие отдельного зенитного ракетного дивизиона группировки войск «Юг» применили антидроновые багги в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали в Министерстве обороны (МО) России.

Легкие машины на базе «Нивы» используют для охраны позиций зенитного ракетного комплекса «Бук».

Полноприводные багги несут дымовые гранатометы, пусковые установки для стрельбы картечью и турели с автоматами Калашникова (АК). Установка из шести АК позволяет создать высокую плотность огня для поражения малоразмерных дронов. Отмечается, что машины отличаются хорошей проходимостью.

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В ноябре на учениях в Белоруссии заметили импровизированную зенитную установку на основе АК. Конструкция на треноге позволяет одновременно вести огонь из четырех автоматов.

В июле в зоне СВО заметили похожую установку на основе танковых пулеметов Калашникова. Скорострельность такого пулемета — 750 выстрелов в минуту, а дальность стрельбы — 1,5 километра.

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