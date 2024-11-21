Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:57, 21 ноября 2024Наука и техника

В Белоруссии заметили зенитную установку с АК

На учениях в Белоруссии заметили антидроновую зенитную установку с АК
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Я-ВОЕННЫЙ.БЕЛ»

Импровизированную зенитную установку на основе автоматов Калашникова (АК) заметили на учениях в Белоруссии. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Я-военный.Бел».

На видео показана работа военнослужащих в рамках борьбы с дронами на учениях, которые прошли на полигоне «Гожский». На ролике можно заметить бойца, который ведет огонь из антидроновой зенитной установки с автоматами.

Турель на треноге дает возможность установить четыре автомата для одновременного ведения стрельбы. Это позволяет создать высокую плотность огня, которая повышает шансы на поражение малоразмерных и маневренных дронов.

Материалы по теме:
Бьющий в цель. Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
Бьющий в цель.Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
4 июля 2024
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023

В июле в зоне СВО заметили похожие зенитные установки, которые построили на базе танковых пулеметов Калашникова (ПКТ). Прицельная дальность пулемета — 1,5 километра.

В марте на учениях в Ростовской области задействовали пикапы с зенитными установками, состоящими из трех автоматов АК-12. Использование станка позволяет повысить скорость наведения оружия на цель.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Не надо говорить, что у нас все хорошо». Медведев заявил о проблемах с выплатами бойцам СВО. К чему он призвал власти?

      44-летняя Ким Кардашьян похвасталась модным в 2000-х годах пирсингом

      Власти Нидерландов прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху

      Россиянин предстанет перед судом за смертельные издевательства и избиения падчерицы

      Россиянке трамваем отрезало ноги

      Президент Израиля назвал ордер МУС на арест Нетаньяху черным днем для человечества

      Конституционный суд России подтвердил отказ в демобилизации по возрасту

      Врач-терапевт рассказал о неочевидных способах бросить курить

      Турист напал на трансвестита в Таиланде и избил его пластиковым стулом

      ВСУ атаковали Севастополь ракетой «Нептун»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше