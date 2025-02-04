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20:01, 4 февраля 2025Наука и техника

Россиян предостерегли от покупки несертифицированных смартфонов

Эксперт Геллер: При выборе смартфона нужно обращать внимание на сертификацию
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

При выборе смартфонов стоит опираться на наличие сертификации Ростест. Об этом в разговоре с изданием Life.ru рассказал IT-эксперт Артем Геллер.

Специалист отметил, что на рынке появляется большое количество несовместимых аппаратов. «Несовместимый — это значит, что смартфон поддерживает другой формат связи. То есть не только GSM, но и разные форматы, частоты, которые могут быть ограничены», — подчеркнул Геллер.

Эксперт предостерег россиян приобретать гаджет, не имеющий сертификацию Ростеста. «Это самое основное, на что стоит обратить внимание. Если сертификация не пройдена, то аппарат автоматически либо не работает, либо неполноценно работает в России», — заявил автор.

Артем Геллер объяснил, что наличие сертификата означает, что с устройством все в порядке. При этом он все равно рекомендовал перед покупкой изучить инструкции, новости и статьи в интернете о телефоне или аппарате. В свою очередь, отметку о сертификате Ростест Геллер посоветовал искать на самом устройстве и коробке.

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