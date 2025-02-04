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15:22, 4 февраля 2025Наука и техника

Названы лучшие производители кабелей для быстрой зарядки среди не оригинальных брендов

Главред Ferra.ru Харитонов назвал лучших производителей кабелей для зарядки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Onlyshaynestockphoto / Shutterstock / Fotodom

Главный редактор сайта о гаджетах Ferra.ru Евгений Харитонов перечислил лучших производителей кабелей для быстрой зарядки iPhone, Android и ноутбуков среди не оригинальных брендов.

В числе наиболее авторитетных и популярных брендов зарядных кабелей с низким процентом брака эксперт перечислил Anker, Baseus, Ugreen и Orico. Отмечается, что даже среди дешевых вариантов кабелей этих брендов качество будет достаточным, ориентироваться нужно на необходимую мощность зарядки.

Среди брендов, у которых попадается в основном качественная продукция, эксперт назвал Walker, Asometech, Kuulaa, Usams, Rocoren, Toocki, Vention, Essager, Acefast, Cabletime. Зарядные кабели этих брендов мощностью 60 Вт, 100 Вт и более можно приобретать, если аналоги от более популярных брендов дороже. При этом более дешевые кабели для зарядки мощностью зарядки 10 Вт и 18 Вт у этих брендов иногда могут подвести: минусы заключаются в малом ресурсе штекеров или в самих кабелях.

Кабели брендов Defender, Rexant, Deppa, Vcom, Rombica, Гарнизон, Gembird, Hoco в основном представлены бюджетными моделями, рассказал специалист. Этого достаточно, если речь идет, например, о кабеле HDMI для подключения монитора к ноутбуку. Также этих кабелей может хватить для небыстрой зарядки смартфонов при 18-22 Вт дома.

Харитонов предупредил при этом, что к покупке не оригинальных кабелей других брендов пока стоит подходить с осторожностью, предварительно ознакомившись с отзывами на них.

Ранее сообщалось, что в 2024 году мировой рынок смартфонов впервые показал рост после пандемии коронавируса. Однако, по мнению аналитика Canalys Рунара Бьерховде, 2025 год может принести индустрии новые проблемы, включая замедление роста на развивающихся рынках, экономические колебания, потенциальные пошлины США и меняющиеся требования к соблюдению нормативных требований.

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