Названы лучшие производители кабелей для быстрой зарядки среди не оригинальных брендов

Главред Ferra.ru Харитонов назвал лучших производителей кабелей для зарядки

Главный редактор сайта о гаджетах Ferra.ru Евгений Харитонов перечислил лучших производителей кабелей для быстрой зарядки iPhone, Android и ноутбуков среди не оригинальных брендов.

В числе наиболее авторитетных и популярных брендов зарядных кабелей с низким процентом брака эксперт перечислил Anker, Baseus, Ugreen и Orico. Отмечается, что даже среди дешевых вариантов кабелей этих брендов качество будет достаточным, ориентироваться нужно на необходимую мощность зарядки.

Среди брендов, у которых попадается в основном качественная продукция, эксперт назвал Walker, Asometech, Kuulaa, Usams, Rocoren, Toocki, Vention, Essager, Acefast, Cabletime. Зарядные кабели этих брендов мощностью 60 Вт, 100 Вт и более можно приобретать, если аналоги от более популярных брендов дороже. При этом более дешевые кабели для зарядки мощностью зарядки 10 Вт и 18 Вт у этих брендов иногда могут подвести: минусы заключаются в малом ресурсе штекеров или в самих кабелях.

Кабели брендов Defender, Rexant, Deppa, Vcom, Rombica, Гарнизон, Gembird, Hoco в основном представлены бюджетными моделями, рассказал специалист. Этого достаточно, если речь идет, например, о кабеле HDMI для подключения монитора к ноутбуку. Также этих кабелей может хватить для небыстрой зарядки смартфонов при 18-22 Вт дома.

Харитонов предупредил при этом, что к покупке не оригинальных кабелей других брендов пока стоит подходить с осторожностью, предварительно ознакомившись с отзывами на них.

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